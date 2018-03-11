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Арда Туран женился на дочке президента Турции

Полузащитник "Истанбула" Арда Туран женился Арда Туран женился на Аслихан Доган, которая является дочерью нынешнего президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана.

На церемонии бракосочетания в качестве свидетеля присутствовал президент Турции, в церемонии также участвовала его супруга Эмине Эрдоган.

Теги: Туран
Вчера, 22:14
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(1)
№2 Написал: trachok (Сегодня, 00:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
откуда такая инфа про Жору?
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
а парень не дурак)молодец)
не знаю с чего, но мне почему то на эту тему Щенников вспомнился...там тесть вроде тоже не простой....


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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