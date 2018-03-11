Арда Туран женился на дочке президента Турции

Полузащитник "Истанбула" Арда Туран женился Арда Туран женился на Аслихан Доган, которая является дочерью нынешнего президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана.На церемонии бракосочетания в качестве свидетеля присутствовал президент Турции, в церемонии также участвовала его супруга Эмине Эрдоган.