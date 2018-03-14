Андрей Синицын: "Краснодар" - одна из самых техничных команд России

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал игру с "Динамо" (0:0) в 22-м туре РФПЛ, а также высказался относительно возможного попадания команды в зону Лиги чемпионов.– Мы потеряли два очка, а у нас были хорошие шансы, чтобы отличиться. Но в целом игра была достаточно равной. Поле тяжелое, но условия одинаковые для всех. Любые тяжелые погодные условия усложняют игру. Даже если команды будут играть летом, но в сильный ливень – не стоит ждать обилия забитых мячей. Также и с холодом. Но в целом газон в Химках был не так плох, просто нужно было реализовывать свои моменты.– Не то чтобы это несбыточная мечта для нас. По сути, это цель для любой сильной команды, и конкуренция за попадание в этот турнир всегда очень высока. Где-то нам, наверное, не хватает опыта в борьбе за Лигу чемпионов, где-то везения, а где-то, возможно, и мастерства. Рано или поздно мы все равно к этому придем.– Думаю, у нас одна из самых техничных команд в чемпионате. Конечно, не со всеми соперниками удается показывать такой футбол – с кем-то нужно действовать от обороны. Но большинство матчей мы проводим с позиции силы. И тот момент, что мы сыграны и происходит мало кадровых перестановок, конечно, помогает нам.– Наверное, любой игрок, который занимается футболом профессионально, мечтает попасть в национальную команду. Это главная цель или мечта для любого футболиста, и я здесь – не исключение.– Придет время, будем разговаривать с клубом. Еще даже чуть больше года. По поводу пролонгации соглашения мы всегда успеем поговорить.