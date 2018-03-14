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Андрей Синицын: "Краснодар" - одна из самых техничных команд России

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал игру с "Динамо" (0:0) в 22-м туре РФПЛ, а также высказался относительно возможного попадания команды в зону Лиги чемпионов.

– Мы потеряли два очка, а у нас были хорошие шансы, чтобы отличиться. Но в целом игра была достаточно равной. Поле тяжелое, но условия одинаковые для всех. Любые тяжелые погодные условия усложняют игру. Даже если команды будут играть летом, но в сильный ливень – не стоит ждать обилия забитых мячей. Также и с холодом. Но в целом газон в Химках был не так плох, просто нужно было реализовывать свои моменты.

– Уже несколько лет Лига чемпионов остается несбыточной мечтой для "Краснодара". Насколько реально пробиться в самый престижный клубный турнир по итогам этого сезона?

– Не то чтобы это несбыточная мечта для нас. По сути, это цель для любой сильной команды, и конкуренция за попадание в этот турнир всегда очень высока. Где-то нам, наверное, не хватает опыта в борьбе за Лигу чемпионов, где-то везения, а где-то, возможно, и мастерства. Рано или поздно мы все равно к этому придем.

– Во время зимнего перерыва "Краснодар" фактически не поменял состав, команда пополнилась лишь Олегом Шатовым. Стабильность помогает вам или обновления все же необходимы?

– Думаю, у нас одна из самых техничных команд в чемпионате. Конечно, не со всеми соперниками удается показывать такой футбол – с кем-то нужно действовать от обороны. Но большинство матчей мы проводим с позиции силы. И тот момент, что мы сыграны и происходит мало кадровых перестановок, конечно, помогает нам.

– Стабильная игра в "Краснодаре" позволяет задуматься о вызове в сборную России?

– Наверное, любой игрок, который занимается футболом профессионально, мечтает попасть в национальную команду. Это главная цель или мечта для любого футболиста, и я здесь – не исключение.

– У вас остается всего год до окончания контракта с "Краснодаром", что думаете о своем будущем?

– Придет время, будем разговаривать с клубом. Еще даже чуть больше года. По поводу пролонгации соглашения мы всегда успеем поговорить.

Известия
Теги: Синицын Краснодар
Сегодня, 10:40
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№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В этом году могут за третье место побороться и с него через квалификацию пройти в ЛЧ.Или мы с третьего,а они со второго.Но скорее,первый вариант.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: александр матасов (Сегодня, 12:03) #
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online

К этой техничности необходимо создавать остроту в нападении,а пинать мячик поперёк поля не большая заслуга.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:51) #
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  •  (1)

SOGLASHUS S ETIM! BIL BI VISHE KLASS IGRAKOV, ZANIMA LI BI PERVIE MESTA! YA DUMAYU GOD DVA,KOMANDA SMOJET ZANYAT PERVOE MESTO!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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