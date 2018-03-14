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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Динамо" подтвердило отставку Муравьева
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
"Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Е. Муравьева в качестве генерального директора.
В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Е. Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров.
Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора А. Смертина", – говорится в сообщении бело-голубых.
"Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Е. Муравьева в качестве генерального директора.
В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Е. Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров.
Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора А. Смертина", – говорится в сообщении бело-голубых.
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