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"Динамо" подтвердило отставку Муравьева

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

"Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Е. Муравьева в качестве генерального директора.

В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Е. Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров.

Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора А. Смертина", – говорится в сообщении бело-голубых.
Теги: Муравьев Динамо
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