Знаменитый исполнитель Василий Вакуленко является уроженцем Ростова-на-Дону и желает возродить футбольный клуб, который сейчас играет в первенстве ПФЛ. Его компания Gazgolder будет финансировать "СКА Ростов".
"Есть ли шанс у "СКА Ростов"?" — обратился с вопросом к Уткину Вакуленко.
"Я никогда не видел. Но у нового разумно сделанного проекта всегда есть шансы. "Эгриси" ведь добился прогресса. Готов делиться опытом", — ответил Уткин рэперу.
Уткин является президентом любительского клуба "Эгриси".
Василий Уткин выразил готовность помочь Басте в возрождении "СКА Ростов"
Известный журналист Василий Уткин обсудил с рэпером Бастой будущее проекта "СКА Ростов".
фото: youtube.com
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