Василий Уткин выразил готовность помочь Басте в возрождении "СКА Ростов"

Известный журналист Василий Уткин обсудил с рэпером Бастой будущее проекта "СКА Ростов".

фото: youtube.com

Знаменитый исполнитель Василий Вакуленко является уроженцем Ростова-на-Дону и желает возродить футбольный клуб, который сейчас играет в первенстве ПФЛ. Его компания Gazgolder будет финансировать "СКА Ростов".



"Есть ли шанс у "СКА Ростов"?" — обратился с вопросом к Уткину Вакуленко.



"Я никогда не видел. Но у нового разумно сделанного проекта всегда есть шансы. "Эгриси" ведь добился прогресса. Готов делиться опытом", — ответил Уткин рэперу.



Уткин является президентом любительского клуба "Эгриси".