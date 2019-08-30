» » Василий Уткин выразил готовность помочь Басте в возрождении "СКА Ростов"

Василий Уткин выразил готовность помочь Басте в возрождении "СКА Ростов"

Известный журналист Василий Уткин обсудил с рэпером Бастой будущее проекта "СКА Ростов".
фото: youtube.com
Знаменитый исполнитель Василий Вакуленко является уроженцем Ростова-на-Дону и желает возродить футбольный клуб, который сейчас играет в первенстве ПФЛ. Его компания Gazgolder будет финансировать "СКА Ростов".

"Есть ли шанс у "СКА Ростов"?" — обратился с вопросом к Уткину Вакуленко.

"Я никогда не видел. Но у нового разумно сделанного проекта всегда есть шансы. "Эгриси" ведь добился прогресса. Готов делиться опытом", — ответил Уткин рэперу.

Уткин является президентом любительского клуба "Эгриси".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Уткин ска
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

ЦСКА заплатил за Лукаса Сантоса 200 тысяч евро
Гильерме: знакомые в Бразилии до сих пор интересуются, не замерзаю ли я в России
Миодраг Божович: "Крылья" рассчитывали на большее в матче с "Динамо", надеялись, что можем выиграть
Роман Широков: "Зенит" — фаворит матча со "Спартаком". У него более выстроенная и более качественная игра 5
Форвард "Крыльев" Александр Соболев — в сфере интересов итальянского "Лечче" 2
Вячеслав Колосков: нет сомнений, что Санкт-Петербург справится с проведением финала Лиги чемпионов 1
Василий Уткин выразил готовность помочь Басте в возрождении "СКА Ростов" 2
Во Франции вновь остановили матч из-за "гомофобного" баннера 1
Дмитрий Сычев подпишет контракт с ереванским "Пюником", возглавляемым Тархановым 4
Александр Панов опроверг информацию о своём избиении на матче "Спартак" — "Брага" 6
Воспитанник "Локомотива" Кирилл Климов продолжит карьеру в "Монако"
Агент: Роман Павлюченко мог остаться в Англии, его хотел купить "Сандерленд"
Кристиан Эриксен может заменить Неймара в "ПСЖ"
"Зенит" попросит о переносе домашнего матча с ЦСКА 3 ноября 6
УЕФА утвердит проведение финала Лиги чемпионов 2021 года в России 24 сентября
Гус Тиль: Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в "Спартак" 1
Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА - правда
"Локомотив" пожелал здоровья Спахичу, пострадавшему в ДТП
Мауро Икарди подал в суд на "Интер" и требует от клуба 1,5 млн евро
Александр Макаров перешел из ЦСКА в "Авангард"
ЦСКА близок к тому, чтобы арендовать у "Васко да Гама" Лукаса Сантоса с правом выкупа за 3 млн евро 5
Защитник "Манчестер Юнайтед" Дармиан близок к переходу в "Парму" за 1,5 млн евро
Дмитрий Кириченко оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для "Краснодара" и ЦСКА
Зинедин Зидан все еще надеется на покупку Погба эти летом
Ильзат Ахметов - о жеребьевке ЛЕ для ЦСКА: легко ни с кем не будет, но из этой группы нужно выходить
Забастовка в Мордовии. Анонс 11-го тура ФНЛ
Владимир Полуяхтов: нам не хватает очков, поэтому и рискуем
Антон Зиньковский - о ничьей с "Динамо": одно очко уже хорошо в нашей ситуации
Александр Соболев: уверен, что остаюсь в "Крыльях". А вызова в сборную не ждал (видео) 2
Сергей Рыжиков: в конце матча нервничал из-за нашего "проклятия последних минут" (видео)
Все новости