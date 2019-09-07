Сборная Уругвая на 90-й минуте вырвала победу у Коста-Рики

Сборная Коста-Рики уступила национальной команде Уругвая в товарищеском матче. Встреча на стадионе "Насьональ де Коста-Рика" в Сан-Хосе (Коста-Рика) завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Уругвайцы вышли вперед на 42-й минуте благодаря пенальти, реализованному полузащитником Хиорхьяном де Арраскаетой. Костариканцы отыгрались сразу после перерыва — отличился Сельсо Борхес. Победу гостям на 90-й минуте принес Хонатан Родригес.