Руководство клуба поставило ультиматум нынешнему наставнику динамо Алексею Михайличенко – стабилизация игры, и улучшение результатов или увольнение. Есть принципиальная договоренность с итальянским специалистом Клаудио Раньери. В случае, если команда продолжит демонстрировать блеклые результаты, то итальянец возглавит клуб, информирует сайт канала "Футбол 1", ссылаясь на ресурс "Главред".
Напомним, в сезоне-2015/16 итальянский специалист привел "Лестер" к победе в АПЛ.
Клаудио Раньери может возглавить киевское "Динамо"
Киевское "Динамо" может возглавить известный итальянский специалист.
Фото: Getty Images
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