Юрий Розанов и Евгений Савин вышли в финал национальной телевизионной премии ТЭФИ 2019
Холдинг "Газпром-медиа" стал лидером по количеству номинантов на национальную телевизионную премию ТЭФИ 2019.
Фото: "Матч ТВ"
В финале премии ТЭФИ в 34 номинациях представлены 69 заявок телепроектов, созданных каналами холдинга, из них 13 заявок представлено от телеканала "Матч ТВ". В категории "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" в финал конкурса вышли Юрий Розанов и Дмитрий Губерниев, а также видеоблогер Евгений Савин, информирует Sport24.
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