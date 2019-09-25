Юрий Розанов и Евгений Савин вышли в финал национальной телевизионной премии ТЭФИ 2019

Холдинг "Газпром-медиа" стал лидером по количеству номинантов на национальную телевизионную премию ТЭФИ 2019.

Фото: "Матч ТВ"