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Мостовой заплакал из-за прощального матча Месси
Сегодня, 15:20
Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой признался, что не смог сдержать слез во время прощального матча Лионеля Месси за Аргентину.
Фото: Reuters / Rodrigo Valle
Мостовой рассказал, что специально дождался ночной встречи аргентинской сборной, а утром вновь посмотрел обзор и прощальную речь Месси. Эмоции оказались настолько сильными, что россиянин заплакал.
"Фантастические эмоции были, даже немножко всплакнул. С утра пересматривал обзор игры, все эмоции, речь Месси. Тут я уже даже не всплакнул, а заплакал. И об этом я говорил еще много лет назад: когда закончат Месси и Роналду, многие люди будут плакать", — заявил Мостовой.
При этом экс-футболист подчеркнул, что аргентинец пока не завершает карьеру. По его мнению, Месси продолжит забивать и устанавливать рекорды, а после окончательного ухода из футбола в его честь могут провести еще несколько прощальных встреч.
В последнем матче Месси за сборную Аргентина разгромила Бенин со счетом 3:0. Нападающий отметился голом и двумя результативными передачами.
Источник:
"Советский спорт"
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Лионель Месси
Александр Мостовой
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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