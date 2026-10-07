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Мостовой заплакал из-за прощального матча Месси

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой признался, что не смог сдержать слез во время прощального матча Лионеля Месси за Аргентину.
Фото: Reuters / Rodrigo Valle
Мостовой рассказал, что специально дождался ночной встречи аргентинской сборной, а утром вновь посмотрел обзор и прощальную речь Месси. Эмоции оказались настолько сильными, что россиянин заплакал.

"Фантастические эмоции были, даже немножко всплакнул. С утра пересматривал обзор игры, все эмоции, речь Месси. Тут я уже даже не всплакнул, а заплакал. И об этом я говорил еще много лет назад: когда закончат Месси и Роналду, многие люди будут плакать", — заявил Мостовой.

При этом экс-футболист подчеркнул, что аргентинец пока не завершает карьеру. По его мнению, Месси продолжит забивать и устанавливать рекорды, а после окончательного ухода из футбола в его честь могут провести еще несколько прощальных встреч.

В последнем матче Месси за сборную Аргентина разгромила Бенин со счетом 3:0. Нападающий отметился голом и двумя результативными передачами.

Источник: "Советский спорт"

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