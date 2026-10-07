Мостовой заплакал из-за прощального матча Месси

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой признался, что не смог сдержать слез во время прощального матча Лионеля Месси за Аргентину.

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"Фантастические эмоции были, даже немножко всплакнул. С утра пересматривал обзор игры, все эмоции, речь Месси. Тут я уже даже не всплакнул, а заплакал. И об этом я говорил еще много лет назад: когда закончат Месси и Роналду, многие люди будут плакать", — заявил Мостовой.