"Енисей" может отправить Тихонова в отставку

Андрей Тихонов может быть уволен с поста главного тренера.

Фото: ФК "Енисей"

Как утверждает источник, Андрея Тихонова могут уволить с поста главного тренера "Енисея". Сообщается, что в красноярском клубе рассматривают этот вариант, если команда покажет неудовлетворительные результаты в ближайших турах чемпионата.



"Енисей" набрал всего 10 очков в 11 стартовых турах Первой лиги и находится на 14-м месте в турнирной таблице. Команда Тихонова одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, показав разницу мячей - 7:13. Безвыигрышная серия красноярцев составляет пять матчей кряду.