Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен

"Енисей" может отправить Тихонова в отставку

Андрей Тихонов может быть уволен с поста главного тренера.
Фото: ФК "Енисей"
Как утверждает источник, Андрея Тихонова могут уволить с поста главного тренера "Енисея". Сообщается, что в красноярском клубе рассматривают этот вариант, если команда покажет неудовлетворительные результаты в ближайших турах чемпионата.

"Енисей" набрал всего 10 очков в 11 стартовых турах Первой лиги и находится на 14-м месте в турнирной таблице. Команда Тихонова одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, показав разницу мячей - 7:13. Безвыигрышная серия красноярцев составляет пять матчей кряду.

