По информации "Чемпионата", мэрия обозначила бюджет на новый сезон в размере 450 млн. Однако на клубных счетах денег почти не осталось. Значительные суммы были направлены на покрытие долгов - зарплаты, компенсации и так далее. Если в ближайшее время "Черноморец" не найдёт дополнительных источников финансирования, может до конца столкнуться с большими проблемами, вплоть до потери профессионального статуса".
После сыгранных 13 туров Первой Лиги "Черноморец" располагается на 12 позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков. 5 сентября новороссийскую команду возглавил Вадим Евсеев. При его руководстве клуб одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
Ранее в СМИ сообщалось, что Новороссийск входит в тройку футбольных городов России. Исследование проводилось по доле фанатов от населения.
Напомним, что "Черноморец" по итогам прошлого сезона попал в зону "стыковых матчей" в Первой Лиге, однако не сыграл за право перейти в РПЛ, так как не прошел лицензирование.
"Черноморец" может потерять профессиональный статус - источник
Новороссийский "Черноморец" столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями.
Фото: ФК "Черноморец"