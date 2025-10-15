"Это решение для меня необъяснимо. Самое странное увольнение". Парфенов - об отставке из "Торпедо"

- В клубе объяснили свое решение? Никто ничего не объяснял. Просто озвучили, и все. Есть догадки о причинах? Есть решение, и для меня оно необъяснимо. Это самое странное увольнение в моей практике? Для меня — да. Что тут комментировать? Странное — и все. Раскручивать эту ситуацию я не готов.
Сегодня, 15 октября, футбольный клуб "Торпедо" официально объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым. Напомним, специалист возглавил "автозаводцев" 13 сентября.
Под руководством Парфенова черно-белые провели в чемпионате 4 матча, в которых одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды уступили.
По итогам 14 сыгранных туров московское "Торпедо" занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из Первой лиги.
Источник: "Чемпионат"
Дмитрий Парфёнов высказался о своем увольнении из московского "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"