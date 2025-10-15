Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СоколЗавершен

"Это решение для меня необъяснимо. Самое странное увольнение". Парфенов - об отставке из "Торпедо"

Дмитрий Парфёнов высказался о своем увольнении из московского "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"
- В клубе объяснили свое решение? Никто ничего не объяснял. Просто озвучили, и все. Есть догадки о причинах? Есть решение, и для меня оно необъяснимо. Это самое странное увольнение в моей практике? Для меня — да. Что тут комментировать? Странное — и все. Раскручивать эту ситуацию я не готов.

Сегодня, 15 октября, футбольный клуб "Торпедо" официально объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым. Напомним, специалист возглавил "автозаводцев" 13 сентября.

Под руководством Парфенова черно-белые провели в чемпионате 4 матча, в которых одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды уступили.

По итогам 14 сыгранных туров московское "Торпедо" занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из Первой лиги.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится