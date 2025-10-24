Матчи Скрыть

Арбитр Захаров отстранен от работы на матчах ФНЛ за избиение человека

Российский футбольный союз принял решение об отстранении судьи Игоря Захарова от обслуживания матчей после инцидента с избиением человека.
Фото: ФК "Уфа"
"Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации", - сообщила служба коммуникации РФС "Чемпионату".

Согласно имеющейся информации, эпизод с избиением произошел в Казани. Захаров, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу пешеходу, после чего вышел из транспортного средства и применил к нему физическую силу, ударив кулаками несколько раз.

В текущем сезоне Игорь Захаров был главным арбитром в 5-ти встречах Первой лиги, а также обслужил один матч Кубка России между "Текстильщиком" и воронежским "Факелом".

