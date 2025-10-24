Арбитр Захаров отстранен от работы на матчах ФНЛ за избиение человека

"Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации", - сообщила служба коммуникации РФС "Чемпионату".
Согласно имеющейся информации, эпизод с избиением произошел в Казани. Захаров, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу пешеходу, после чего вышел из транспортного средства и применил к нему физическую силу, ударив кулаками несколько раз.
В текущем сезоне Игорь Захаров был главным арбитром в 5-ти встречах Первой лиги, а также обслужил один матч Кубка России между "Текстильщиком" и воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Уфа"