Первая лига

2025/26
КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Вердер
0 - 0 0 0
Унион1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

"КАМАЗ" разгромил "Енисей" в матче Первой лиги

"КАМАЗ" одержал победу над "Енисеем" со счетом 5:0 в матче 16-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Енисей"
В первом тайме матча голами отличились правый защитник Роман Мануйлов и нападающий Давид Караев. Во втором тайме забили форвард Даниил Моторин, атакующий полузащитник Ренат Голыбин и левый вингер Руслан Апеков.

Первая лига

16 тур

Голы: Мануйлов, 4, Караев, 45+1, Моторин, 64, Голыбин, 66, Апеков, 81.

"КАМАЗ": Анисимов, Калистратов, Аюкин, Маругин, Защепкин, Юдинцев (Абдуллаев, 75), Мануйлов, Хубаев (Дерюгин, 75), Семенов (Апеков, 46), Моторин (Солодухин, 84), Караев (Голыбин, 60).

"Енисей": Шамов, Тихонов, Гилязетдинов (Окладников, 65), Гюрджан, Масловский, Огиенко (Хашкулов, 46), Мазурин (Савин, 84), Богатырев, Батырев (Белем, 85), Надольский (Канаплин, 84), Раткович.

Предупреждения: Гюрджан, 31, Хубаев, 54, Белем, 87.

