"КАМАЗ" разгромил "Енисей" в матче Первой лиги

"КАМАЗ" одержал победу над "Енисеем" со счетом 5:0 в матче 16-го тура Первой лиги.

Фото: ФК "Енисей"

В первом тайме матча голами отличились правый защитник Роман Мануйлов и нападающий Давид Караев. Во втором тайме забили форвард Даниил Моторин, атакующий полузащитник Ренат Голыбин и левый вингер Руслан Апеков.



Первая лига



16 тур



Голы: Мануйлов, 4, Караев, 45+1, Моторин, 64, Голыбин, 66, Апеков, 81.



"КАМАЗ": Анисимов, Калистратов, Аюкин, Маругин, Защепкин, Юдинцев (Абдуллаев, 75), Мануйлов, Хубаев (Дерюгин, 75), Семенов (Апеков, 46), Моторин (Солодухин, 84), Караев (Голыбин, 60).



"Енисей": Шамов, Тихонов, Гилязетдинов (Окладников, 65), Гюрджан, Масловский, Огиенко (Хашкулов, 46), Мазурин (Савин, 84), Богатырев, Батырев (Белем, 85), Надольский (Канаплин, 84), Раткович.



Предупреждения: Гюрджан, 31, Хубаев, 54, Белем, 87.

