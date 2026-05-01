"Спартак" Кострома не будет претендовать на выход в РПЛ

Президент костромского "Спартака" Юрий Филаков заявил, что клуб не будет претендовать на выход в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак" Кострома
По словам Филакова, клуб испытал трудности при строительстве стадиона и не будет претендовать на выход в РПЛ.

- Клуб испытал некоторые сложности в процессе строительства стадиона.

Решили не форсировать события и подойти к следующему сезону в качестве реального претендента на выход в РПЛ, способного не просто выйти, но и закрепиться там, - цитирует Филакова "Чемпионат".

По итогам 31 сыгранного тура костромской "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 48 набранными очками в своем активе. Команда отстает от волгоградского "Ротора", занимающего четвертое место, на четыре балла. В 32 туре чемпионата костромчане сыграют на выезде с КАМАЗОМ, располагающимся на шестой строчке.

