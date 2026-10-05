Юран: я не старик Хоттабыч, но задачу в "Урале" решу

- Тренер должен быть уверен в себе. Если уверен — не нужно стесняться об этом говорить.
Да, я с первого дня сказал и пообещал болельщикам, что будет непросто, но я эту задачу решу. Понятно, я не старик Хоттабыч.
Но когда ты уверен в себе, это автоматически передаётся игрокам. Они смотрят на тренера и идут за ним, - приводит слова Юрана "Чемпионат".
Напомним, что Сергей Юран стал главным тренером екатеринбургского "Урала" летом текущего года, ранее он работал в "СКА-Хабаровске", подмосковных "Химках", турецком "Серике" и ряде российских клубов. После 12 сыгранных туров екатеринбуржцы занимают второе место в турнирной таблице Первой Лиги с 25 набранными очками в своем активе.