Юран: я не старик Хоттабыч, но задачу в "Урале" решу

Главный тренер "Урала" Сергей Юран высказался об амбициях по выходу екатеринбуржцев в РПЛ.

Фото: ФК "Урал"

Да, я с первого дня сказал и пообещал болельщикам, что будет непросто, но я эту задачу решу. Понятно, я не старик Хоттабыч.