Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Босния и Герцеговина
21:45
ПольшаНе начат
Черногория
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ТурцияНе начат
Кипр
21:45
ЛатвияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГрузияНе начат
Украина
21:45
ВенгрияНе начат
Румыния
21:45
ШвецияНе начат
Франция
21:45
БельгияНе начат

Юран: я не старик Хоттабыч, но задачу в "Урале" решу

Главный тренер "Урала" Сергей Юран высказался об амбициях по выходу екатеринбуржцев в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
По словам Юрана, он решит задачу в "Урале".

- Тренер должен быть уверен в себе. Если уверен — не нужно стесняться об этом говорить.
Да, я с первого дня сказал и пообещал болельщикам, что будет непросто, но я эту задачу решу. Понятно, я не старик Хоттабыч.

Но когда ты уверен в себе, это автоматически передаётся игрокам. Они смотрят на тренера и идут за ним, - приводит слова Юрана "Чемпионат".

Напомним, что Сергей Юран стал главным тренером екатеринбургского "Урала" летом текущего года, ранее он работал в "СКА-Хабаровске", подмосковных "Химках", турецком "Серике" и ряде российских клубов. После 12 сыгранных туров екатеринбуржцы занимают второе место в турнирной таблице Первой Лиги с 25 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится