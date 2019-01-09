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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Иньесту обвиняют в расизме. Из-за костюма на праздник
Вы с трудом поверите, как из такой мелочи поднялось столько шума, но испанский футболист уже извинился. О том, как легенда попала впросак и получила тонну хейта.
Видимо, мы так и не устанем наслаждаться и возмущаться тем, насколько охотно жители европейской и американской частей мира видят в некоторых шутках или случайных жестах оскорбления. Особенно это касается расизма.На этот раз досталось известному экс-хавбеку "Барселоны", у которого до этого момента была прекрасная репутация.
И всё это из-за одной фотографии, которую Иньеста выложил в свой инстаграм.
На праздник трёх королей семья Иньесты решила нарядиться тремя языческими королями-магами - Каспаром, Мельхиором и Валтасаром. Согласно легенде праздника именно они пришли с дарами поклониться новорожденному Иисусу в Вифлеем.
Один из этих царей по имени Бальтазар темнокожий. В Испании есть устойчивая традиция, по которой играть Бальтазара должен белый человек, выкрасивший лицо в чёрный цвет.
В комментариях Иньесту куда больше ругали, чем защищали. В дело вступили и некоторые представители западной прессы. В профиле Иньесты появилась запись:
- Облачение в Трех царей – одна из традиций нашей страны. Мы празднуем этот волшебный день с детьми. Хотим разрешить спор: люди оделись в образы Царей с Востока – Каспара, Мельхиора и Бальтазара, как это делают на многих праздничных вечерах в Испании. Андрес Иньеста никогда не хотел никого задеть этой фотографией и приносит извинения людям, которых это могло обидеть.
Это не первый скандал в мире футбола с так называемым блэкфейсом (в позапрошлом веке так часто играли рабов в театре). Год назад форвард сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн решил довольно ярко вырядиться в баскетболиста из 80-х. Реакция была ещё жёстче, чем с Иньестой. Французу пришлось удалять пост и просить прощения у оскорбленных и униженных его фотографией.
Борьба с расизмом (или то, что некоторые хотят таковой считать) в европейском и мировом футболе в последнее время стала ещё масштабнее. Бывший полузащитник сборной Франции Оливье Дакур снял фильм о расизме в футболе. В съемках картины под названием "Я не обезьяна" приняли участие Самюэль Умтити, Самюэль Это'О, Патрик Виейра и Марио Балотелли.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Видимо, мы так и не устанем наслаждаться и возмущаться тем, насколько охотно жители европейской и американской частей мира видят в некоторых шутках или случайных жестах оскорбления. Особенно это касается расизма.На этот раз досталось известному экс-хавбеку "Барселоны", у которого до этого момента была прекрасная репутация.
И всё это из-за одной фотографии, которую Иньеста выложил в свой инстаграм.
На праздник трёх королей семья Иньесты решила нарядиться тремя языческими королями-магами - Каспаром, Мельхиором и Валтасаром. Согласно легенде праздника именно они пришли с дарами поклониться новорожденному Иисусу в Вифлеем.
Один из этих царей по имени Бальтазар темнокожий. В Испании есть устойчивая традиция, по которой играть Бальтазара должен белый человек, выкрасивший лицо в чёрный цвет.
В комментариях Иньесту куда больше ругали, чем защищали. В дело вступили и некоторые представители западной прессы. В профиле Иньесты появилась запись:
- Облачение в Трех царей – одна из традиций нашей страны. Мы празднуем этот волшебный день с детьми. Хотим разрешить спор: люди оделись в образы Царей с Востока – Каспара, Мельхиора и Бальтазара, как это делают на многих праздничных вечерах в Испании. Андрес Иньеста никогда не хотел никого задеть этой фотографией и приносит извинения людям, которых это могло обидеть.
Это не первый скандал в мире футбола с так называемым блэкфейсом (в позапрошлом веке так часто играли рабов в театре). Год назад форвард сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн решил довольно ярко вырядиться в баскетболиста из 80-х. Реакция была ещё жёстче, чем с Иньестой. Французу пришлось удалять пост и просить прощения у оскорбленных и униженных его фотографией.
Борьба с расизмом (или то, что некоторые хотят таковой считать) в европейском и мировом футболе в последнее время стала ещё масштабнее. Бывший полузащитник сборной Франции Оливье Дакур снял фильм о расизме в футболе. В съемках картины под названием "Я не обезьяна" приняли участие Самюэль Умтити, Самюэль Это'О, Патрик Виейра и Марио Балотелли.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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