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Источник: "Реал" не планирует увольнять Солари

По информации Cadena Cope, "Реал" пока не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари, несмотря на спад в результатах в Ла Лиге.

Аргентинца могут уволить только в случае откровенного провала во второй половине сезона.

Напомним, "Реал" утвердил Солари главным тренером в ноябре 2018-го после двух недель работы и.о. Контракт подписан до 2021 года. Под руководством Солари мадридцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и выиграли в декабре клубный чемпионат мира.

После 18 туров "Реал" занимает в таблице примеры 5-е место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.
Теги: Реал Солари
Сегодня, 13:19
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