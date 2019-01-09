"Милан" может подписать Квинси Промеса

Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес попал в сферу трансферных интересов итальянского "Милана".По информации Sky Sport Italia, в итальянской команде уже рассматривают кандидатуру бывшего игрока московского "Спартака". Сам Промес хочет получать больше игрового времени.В "Севилью" хавбек перешел летом 2018 года за €30 млн. Нынешнее соглашение футболиста и команды рассчитано до конца июня 2023 года.При этом СМИ также сообщает, что в испанском клубе все еще заинтересованы в услугах футболиста, который уже провел за "Севилью" 22 матча, но при этом забил всего один мяч и отдал две голевые передачи.