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"Милан" может подписать Квинси Промеса

Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес попал в сферу трансферных интересов итальянского "Милана".

По информации Sky Sport Italia, в итальянской команде уже рассматривают кандидатуру бывшего игрока московского "Спартака". Сам Промес хочет получать больше игрового времени.

В "Севилью" хавбек перешел летом 2018 года за €30 млн. Нынешнее соглашение футболиста и команды рассчитано до конца июня 2023 года.

При этом СМИ также сообщает, что в испанском клубе все еще заинтересованы в услугах футболиста, который уже провел за "Севилью" 22 матча, но при этом забил всего один мяч и отдал две голевые передачи.

"Газета.ру"
Теги: Промес Ла Лига Севилья Милан Трансферы
Сегодня, 21:10
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#5  Ниндзя   (Сегодня, 21:46)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Антоха на расхват))

Ага. С лавки Севильи на скамейку Милана laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#4  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 21:36)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Промес пересидел в РФ, ему нужно было сразу после чемпионства в Европу переходить...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#3  zloy   (Сегодня, 21:32)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Барселона»
очевидно, что до прихода в СМ Промес играл лучше
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 21:23)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это вам не конские пустышки,Антоха на расхват))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:14)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Милан нормально.Спартак научил его всему необходимому чтобы стать топ игроком а дальше уже зависит только от него!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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