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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Милан" может подписать Квинси Промеса
Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес попал в сферу трансферных интересов итальянского "Милана".
По информации Sky Sport Italia, в итальянской команде уже рассматривают кандидатуру бывшего игрока московского "Спартака". Сам Промес хочет получать больше игрового времени.
В "Севилью" хавбек перешел летом 2018 года за €30 млн. Нынешнее соглашение футболиста и команды рассчитано до конца июня 2023 года.
При этом СМИ также сообщает, что в испанском клубе все еще заинтересованы в услугах футболиста, который уже провел за "Севилью" 22 матча, но при этом забил всего один мяч и отдал две голевые передачи.
"Газета.ру"
По информации Sky Sport Italia, в итальянской команде уже рассматривают кандидатуру бывшего игрока московского "Спартака". Сам Промес хочет получать больше игрового времени.
В "Севилью" хавбек перешел летом 2018 года за €30 млн. Нынешнее соглашение футболиста и команды рассчитано до конца июня 2023 года.
При этом СМИ также сообщает, что в испанском клубе все еще заинтересованы в услугах футболиста, который уже провел за "Севилью" 22 матча, но при этом забил всего один мяч и отдал две голевые передачи.
"Газета.ру"
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