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Ибаи Гомес вернулся в "Атлетик"

"Атлетик" сообщил о возвращении в команду полузащитника "Алавеса" Ибаи Гомеса.

Cумма трансфера составила 4 миллиона евро. Гомес уже играл в составе "львов" с 2010 по 2016 годы.
Теги: Атлетик Ла Лига Трансферы
Сегодня, 22:25
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