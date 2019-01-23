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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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На этот раз провалы в кубках. Проблемы наших в Европе продолжаются
"Монако" Головина уже не может справиться с противниками из дивизионов ниже: вчера "монегаски" покинули кубок Франции, уступив представителю Лиги 2. Об этом, а также недовольстве болельщиков Слуцким и неудовлетворительном результате "Валенсии" Черышева
Не так давно мы уже сожалели о том, что карьеры двух талантливых российских футболистов в Европе складываются так тяжело. Дениса Черышева, только летом показывавшего за сборную настоящий космос, освистывают собственные болельщики: причём это не придирчивые фаны "галактикос", а поклонники относительно скромной "Валенсии". Анри доверяет Головину, насчёт которого мы вообще имели фантастические планы (наши ожидания, как говорится), но Александр во Франции за полгода добился лишь звания человека, оформившего главный промах недели, и места в топе самых неудачных трансферов.
Смотреть на мучения Головина и Черышева уже нет сил. Хотя тренеры им доверяют
Относительно неплохо дела идут только у тренера "Витесса" Леонида Слуцкого. Но и у него не всё гладко.
Во-первых, вчера "Витесс" вылетел из кубка. Слуцкий играл в четвертьфинале против своего прямого конкурента в лиге "АЗ Алкмара" и получил по пропущенному мячу в конце первого и начале второго таймов. Но это ещё только половина беды.
Слуцким оказались недовольны болельщики, несмотря на то, что результаты "Витесса" в лиге - отличные. Команда под руководством российского тренера идёт четвёртой, пропустив вперёд лишь топов чемпионата. Но фанатам не нравится стиль. Они считают его слишком осторожным и пишут гадости в интернете:
- Слуцкий продолжает гнуть свою линию. Трусливый футбол, которым я уже сыт по горло. Игроки просто ждут, ждут, ждут… никакой инициативы, никакой идеи, никакого желания…
Или даже так:
- Трусливый тюфяк. Не могу больше это терпеть. Дурацкая тактика.
Вспоминается, что и в России Слуцкий сталкивался с такими упрёками. Правда, когда пошёл результат на внутренней арене, об этом забыли.
В 1/16 финала кубка Франции остановилось и "Монако", но проиграли они далеко не такому достойному сопернику. "Монегаски" встречались с лидером второго дивизиона "Метцом" и уступили ему 1:3. Головин начал игру в старте, но помешать своей команде продлить серию без побед до пяти матчей не смог. Фалькао ограничился одним голом, а Фабрегас, вышедший на заключительную часть встречи, уже не мог ничего исправить.
Анри, кстати, в привычном стиле заменил Александра по истечении часа игры - последнее время он делает так регулярно.
В двух последних матчах "Монако" пропустило уже 8 голов. Наверняка руководство клуба сейчас кусает локти: назначение Анри было очень рискованной авантюрой, за что клуб реально может поплатиться вылетом в Лигу 2. Мы, правда, больше переживаем конкретно за Головина, чем за французский клуб. Как бы в случае вылета ему не пришлось ехать на родину.
Только Станислав Саламович не унывает:
- Ваш брат журналист пишет чисто арифметические вещи: проиграл или выиграл, а я был там, посмотрел, где он живет, с ним повстречался, пообщался с руководством клуба и главным тренером.
У них сейчас определенные изменения произошли, они команду некоторыми трансферами усилили. Есть все основания считать, что трудности у клуба носят временный характер.
Тем более что Головин свои минуты на поле проводит. На мой взгляд, тот опыт, который он сейчас получает, неоценим. Вне зависимости от результата, - поделился мнением с bobsoccer главный тренер сборной, позабыв, что слова "трудности" не существует.
"Валенсия" Черышева проиграла на выезде бодрому "Хетафе", идущему в Примере на шестой позиции. Но здесь пока только пахнет неудачей: во-первых, впереди ответная игра дома, а во-вторых, сам Черышев получил возможность проявить себя только в последние двадцать минут встречи.
Как вы понимаете, очередной возможностью Денис не воспользовался.
Фото: sport-express // prostoprosport
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Не так давно мы уже сожалели о том, что карьеры двух талантливых российских футболистов в Европе складываются так тяжело. Дениса Черышева, только летом показывавшего за сборную настоящий космос, освистывают собственные болельщики: причём это не придирчивые фаны "галактикос", а поклонники относительно скромной "Валенсии". Анри доверяет Головину, насчёт которого мы вообще имели фантастические планы (наши ожидания, как говорится), но Александр во Франции за полгода добился лишь звания человека, оформившего главный промах недели, и места в топе самых неудачных трансферов.
Смотреть на мучения Головина и Черышева уже нет сил. Хотя тренеры им доверяют
Относительно неплохо дела идут только у тренера "Витесса" Леонида Слуцкого. Но и у него не всё гладко.
Во-первых, вчера "Витесс" вылетел из кубка. Слуцкий играл в четвертьфинале против своего прямого конкурента в лиге "АЗ Алкмара" и получил по пропущенному мячу в конце первого и начале второго таймов. Но это ещё только половина беды.
Слуцким оказались недовольны болельщики, несмотря на то, что результаты "Витесса" в лиге - отличные. Команда под руководством российского тренера идёт четвёртой, пропустив вперёд лишь топов чемпионата. Но фанатам не нравится стиль. Они считают его слишком осторожным и пишут гадости в интернете:
- Слуцкий продолжает гнуть свою линию. Трусливый футбол, которым я уже сыт по горло. Игроки просто ждут, ждут, ждут… никакой инициативы, никакой идеи, никакого желания…
Или даже так:
- Трусливый тюфяк. Не могу больше это терпеть. Дурацкая тактика.
Вспоминается, что и в России Слуцкий сталкивался с такими упрёками. Правда, когда пошёл результат на внутренней арене, об этом забыли.
В 1/16 финала кубка Франции остановилось и "Монако", но проиграли они далеко не такому достойному сопернику. "Монегаски" встречались с лидером второго дивизиона "Метцом" и уступили ему 1:3. Головин начал игру в старте, но помешать своей команде продлить серию без побед до пяти матчей не смог. Фалькао ограничился одним голом, а Фабрегас, вышедший на заключительную часть встречи, уже не мог ничего исправить.
Анри, кстати, в привычном стиле заменил Александра по истечении часа игры - последнее время он делает так регулярно.
В двух последних матчах "Монако" пропустило уже 8 голов. Наверняка руководство клуба сейчас кусает локти: назначение Анри было очень рискованной авантюрой, за что клуб реально может поплатиться вылетом в Лигу 2. Мы, правда, больше переживаем конкретно за Головина, чем за французский клуб. Как бы в случае вылета ему не пришлось ехать на родину.
Только Станислав Саламович не унывает:
- Ваш брат журналист пишет чисто арифметические вещи: проиграл или выиграл, а я был там, посмотрел, где он живет, с ним повстречался, пообщался с руководством клуба и главным тренером.
У них сейчас определенные изменения произошли, они команду некоторыми трансферами усилили. Есть все основания считать, что трудности у клуба носят временный характер.
Тем более что Головин свои минуты на поле проводит. На мой взгляд, тот опыт, который он сейчас получает, неоценим. Вне зависимости от результата, - поделился мнением с bobsoccer главный тренер сборной, позабыв, что слова "трудности" не существует.
"Валенсия" Черышева проиграла на выезде бодрому "Хетафе", идущему в Примере на шестой позиции. Но здесь пока только пахнет неудачей: во-первых, впереди ответная игра дома, а во-вторых, сам Черышев получил возможность проявить себя только в последние двадцать минут встречи.
Как вы понимаете, очередной возможностью Денис не воспользовался.
Фото: sport-express // prostoprosport
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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