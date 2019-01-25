Кристоффер Ольссон рассказал, что им интересовались клубы из Испании и Италии

Новичок "Краснодара" полузащитник Кристоффер Ольссон рассказал, что мог продолжить карьеру в Испании или Италии."Об интересе "Краснодара" узнал в ноябре. Я отлично провел время в чемпионате Швеции, но стремился в лучшую лигу и лучшую команду. Вариант из России оказался вовремя.Мною также интересовались в Италии, Испании и в некоторых других странах, но "Краснодар" был заинтересован больше", – сказал Ольссон.