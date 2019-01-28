Луис Муриэль забил 3 гола в 3 дебютных матчах за "Фиорентину"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|...
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|...
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|21
|12
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:13
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (3)
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (3)
09:26
Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают (4)
Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают (4)
05:20
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Вчера, 23:45
Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге
Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге
Вчера, 23:09
Данни: хотел бы вернуться в Россию (2)
Данни: хотел бы вернуться в Россию (2)
Вчера, 23:01
"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии
"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии
Вчера, 22:38
"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну" (1)
"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну" (1)
Вчера, 22:29
"Торино" дома одержал победу над "Интером"
"Торино" дома одержал победу над "Интером"
Вчера, 22:08
Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов (2)
Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов (2)
Вчера, 21:45
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
Вчера, 21:25
"Лион" на выезде обыграл "Амьен"
"Лион" на выезде обыграл "Амьен"
Вчера, 21:11
"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии (1)
"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии (1)
Вчера, 20:41
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"
Вчера, 20:36
"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче
"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче
Вчера, 20:18
Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас" (1)
Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас" (1)
Вчера, 20:10
Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"
Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"
Вчера, 20:03
Жамалетдинов уехал в Польшу, Хосонов и Гордюшенко - в ФНЛ (5)
Жамалетдинов уехал в Польшу, Хосонов и Гордюшенко - в ФНЛ (5)
Вчера, 19:44
"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"
"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"
Луис Муриэль забил 3 гола в 3 дебютных матчах за "Фиорентину"
Нападающий "Фиорентины" Луис Муриэль забил "Кьево" (4:3) в рамках 21-го тура серии А.
Для 27-летнего форварда этот гол стал третьим в трех дебютных матчах за команду: ранее он сделал дубль в матче чемпионата против "Сампдории" (2:2) и не отметился голом в кубковой игре с "Торино" (2:0).
Напомним, "Фиорентина" арендовала Муриэля у "Севильи" до конца сезона.
Для 27-летнего форварда этот гол стал третьим в трех дебютных матчах за команду: ранее он сделал дубль в матче чемпионата против "Сампдории" (2:2) и не отметился голом в кубковой игре с "Торино" (2:0).
Напомним, "Фиорентина" арендовала Муриэля у "Севильи" до конца сезона.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.