Луис Муриэль забил 3 гола в 3 дебютных матчах за "Фиорентину"

Нападающий "Фиорентины" Луис Муриэль забил "Кьево" (4:3) в рамках 21-го тура серии А.Для 27-летнего форварда этот гол стал третьим в трех дебютных матчах за команду: ранее он сделал дубль в матче чемпионата против "Сампдории" (2:2) и не отметился голом в кубковой игре с "Торино" (2:0).Напомним, "Фиорентина" арендовала Муриэля у "Севильи" до конца сезона.