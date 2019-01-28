Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
...
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
...
20 Кьево 21 8(-3)
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
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Луис Муриэль забил 3 гола в 3 дебютных матчах за "Фиорентину"

Нападающий "Фиорентины" Луис Муриэль забил "Кьево" (4:3) в рамках 21-го тура серии А.

Для 27-летнего форварда этот гол стал третьим в трех дебютных матчах за команду: ранее он сделал дубль в матче чемпионата против "Сампдории" (2:2) и не отметился голом в кубковой игре с "Торино" (2:0).

Напомним, "Фиорентина" арендовала Муриэля у "Севильи" до конца сезона.
Теги: Муриэль Фиорентина Серия А Севилья Ла Лига
Сегодня, 10:53
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