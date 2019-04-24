"Аякс" собирается купить полузащитника "Реала"

Руководство голландского "Аякса" собирается преобрести полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора.По информации De Telegraf, испанский клуб просит за трансфер 20-летнего норвежца €20 млн. Контракт Эдегора с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.В этом сезоне футболист принял участие в 33 матчах всех турниров и оформил восемь голов.