Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  34 71
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 34 49
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 34 43
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 34 36
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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"Аякс" собирается купить полузащитника "Реала"

Руководство голландского "Аякса" собирается преобрести полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора.

По информации De Telegraf, испанский клуб просит за трансфер 20-летнего норвежца €20 млн. Контракт Эдегора с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне футболист принял участие в 33 матчах всех турниров и оформил восемь голов.

"Газета.ру"
Теги: Аякс Реал Эдегор Ла Лига
Сегодня, 22:47
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#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хоть уточняйте что 33 матча в Витессе под руководством Леонида
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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