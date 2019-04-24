Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Б
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|34
|36
|16
|Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28
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"Аякс" собирается купить полузащитника "Реала"
Руководство голландского "Аякса" собирается преобрести полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора.
По информации De Telegraf, испанский клуб просит за трансфер 20-летнего норвежца €20 млн. Контракт Эдегора с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.
В этом сезоне футболист принял участие в 33 матчах всех турниров и оформил восемь голов.
"Газета.ру"
По информации De Telegraf, испанский клуб просит за трансфер 20-летнего норвежца €20 млн. Контракт Эдегора с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.
В этом сезоне футболист принял участие в 33 матчах всех турниров и оформил восемь голов.
"Газета.ру"
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