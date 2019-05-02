Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Агент Касильяса рассказал о сердечном приступе голкипера

Агент голкипера "Порту" Икера Касильяса рассказал о здоровье своего клиента, который накануне перенес сердечный приступ.

"Икер провел интенсивную тренировку во вторник и еще одну в среду утром. В середине тренировки он почувствовал себя плохо - болели грудь, голова и руки. Мы очень благодарны медикам Порту, которые очень быстро доставили Икера в больницу. Он ни разу не потерял сознание. Он чувствовал себя плохо, но не думал, что перенес сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит. Ему сказали только после операции. У него никогда не было никаких симптомов, и с ним никогда не случалось ничего подобного. Это было шоком для всех", - сказал агент.

Mirror
Теги: Порту Касильяс
Сегодня, 12:05
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