Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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Агент Касильяса рассказал о сердечном приступе голкипера
Агент голкипера "Порту" Икера Касильяса рассказал о здоровье своего клиента, который накануне перенес сердечный приступ.
"Икер провел интенсивную тренировку во вторник и еще одну в среду утром. В середине тренировки он почувствовал себя плохо - болели грудь, голова и руки. Мы очень благодарны медикам Порту, которые очень быстро доставили Икера в больницу. Он ни разу не потерял сознание. Он чувствовал себя плохо, но не думал, что перенес сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит. Ему сказали только после операции. У него никогда не было никаких симптомов, и с ним никогда не случалось ничего подобного. Это было шоком для всех", - сказал агент.
Mirror
"Икер провел интенсивную тренировку во вторник и еще одну в среду утром. В середине тренировки он почувствовал себя плохо - болели грудь, голова и руки. Мы очень благодарны медикам Порту, которые очень быстро доставили Икера в больницу. Он ни разу не потерял сознание. Он чувствовал себя плохо, но не думал, что перенес сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит. Ему сказали только после операции. У него никогда не было никаких симптомов, и с ним никогда не случалось ничего подобного. Это было шоком для всех", - сказал агент.
Mirror
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