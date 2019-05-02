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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Лео Месси поддержал Касильяса, перенесшего инфаркт на тренировке

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после победы над "Ливерпулем" (3:0) пожелал скорейшего выздоровления голкиперу "Порту" Икеру Касильясу, перенесшему острый инфаркт миокарда.

"Доволен результатом прошедшей игры. Однако нам еще предстоит сыграть на "Энфилде". Там сложно играть и "Ливерпуль" будет стараться доставить нам проблемы. Наступает самый важный момент сезона, и мы должны сплотиться больше, чем когда-либо.

Наконец я хочу воспользоваться возможностью обнять Икера Касильяса и пожелать ему скорейшего выздоровления", — написал Месси в своем инстаграме.
Теги: Месси Касильяс
Сегодня, 12:40
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