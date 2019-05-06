Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Экс-вратарь "Барселоны" порекомендовал Касильясу завершить карьеру

Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании по футболу Виктор Вальдес обратился к голкиперу "Порту" Икеру Касильясу, который 1 мая был госпитализирован в связи с инфарктом.

"Дорогой Икер, дорогой друг. В этом футбольном мире не многие принимают решение стать голкиперами, в то время как другие, избирая этот путь, должны научиться жить со своими недостатками и достоинствами. Мы всегда принимали любую опасность без страха, относились ко всему с легкостью, но сейчас это больше, чем обычное препятствие. Твое сердце, которое до сих пор бьется ради тех, кто мечтает добиться того же, что и ты, подает сигналы. Как друг и соперник прошлых времен, я требую, призываю тебя вновь стать белым львом, но на этот раз у боковой линии», — написал Вальдес у себя в инстаграме.

Экс-голкипер "Барселоны", также вспомнил историю противостояния каталонцев с "Реалом", когда Касильяс защищал ворота мадридского клуба, и их совместную карьеру в испанской сборной, отметив вклад голкипера "Порту" в историю национального футбола.

1 мая Касильяс был госпитализирован после жалоб на боль в области сердца. Врачи диагностировали ему инфаркт, после чего вратарю была сделана операция по внедрению катетера для расширения кровеносного сосуда. После этого Касильяс заявил, что чувствует себя нормально. В ближайшее время его выпишут из больницы.

"Газета.ру"
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Теги: Порту Касильяс Барселона Ла Лига
Сегодня, 05:05
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