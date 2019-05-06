Экс-вратарь "Барселоны" порекомендовал Касильясу завершить карьеру

Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании по футболу Виктор Вальдес обратился к голкиперу "Порту" Икеру Касильясу, который 1 мая был госпитализирован в связи с инфарктом."Дорогой Икер, дорогой друг. В этом футбольном мире не многие принимают решение стать голкиперами, в то время как другие, избирая этот путь, должны научиться жить со своими недостатками и достоинствами. Мы всегда принимали любую опасность без страха, относились ко всему с легкостью, но сейчас это больше, чем обычное препятствие. Твое сердце, которое до сих пор бьется ради тех, кто мечтает добиться того же, что и ты, подает сигналы. Как друг и соперник прошлых времен, я требую, призываю тебя вновь стать белым львом, но на этот раз у боковой линии», — написал Вальдес у себя в инстаграме.Экс-голкипер "Барселоны", также вспомнил историю противостояния каталонцев с "Реалом", когда Касильяс защищал ворота мадридского клуба, и их совместную карьеру в испанской сборной, отметив вклад голкипера "Порту" в историю национального футбола.1 мая Касильяс был госпитализирован после жалоб на боль в области сердца. Врачи диагностировали ему инфаркт, после чего вратарю была сделана операция по внедрению катетера для расширения кровеносного сосуда. После этого Касильяс заявил, что чувствует себя нормально. В ближайшее время его выпишут из больницы.[Ссылка]Главные новости - Газета.Ruhttp://gazeta.ru