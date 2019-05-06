Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|36
|55
|7
|Атлетик Б
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|36
|40
|15
|Сельта
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30
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Экс-вратарь "Барселоны" порекомендовал Касильясу завершить карьеру
Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании по футболу Виктор Вальдес обратился к голкиперу "Порту" Икеру Касильясу, который 1 мая был госпитализирован в связи с инфарктом.
"Дорогой Икер, дорогой друг. В этом футбольном мире не многие принимают решение стать голкиперами, в то время как другие, избирая этот путь, должны научиться жить со своими недостатками и достоинствами. Мы всегда принимали любую опасность без страха, относились ко всему с легкостью, но сейчас это больше, чем обычное препятствие. Твое сердце, которое до сих пор бьется ради тех, кто мечтает добиться того же, что и ты, подает сигналы. Как друг и соперник прошлых времен, я требую, призываю тебя вновь стать белым львом, но на этот раз у боковой линии», — написал Вальдес у себя в инстаграме.
Экс-голкипер "Барселоны", также вспомнил историю противостояния каталонцев с "Реалом", когда Касильяс защищал ворота мадридского клуба, и их совместную карьеру в испанской сборной, отметив вклад голкипера "Порту" в историю национального футбола.
1 мая Касильяс был госпитализирован после жалоб на боль в области сердца. Врачи диагностировали ему инфаркт, после чего вратарю была сделана операция по внедрению катетера для расширения кровеносного сосуда. После этого Касильяс заявил, что чувствует себя нормально. В ближайшее время его выпишут из больницы.
"Газета.ру"
[Ссылка]
Главные новости - Газета.Ru
http://gazeta.ru
"Дорогой Икер, дорогой друг. В этом футбольном мире не многие принимают решение стать голкиперами, в то время как другие, избирая этот путь, должны научиться жить со своими недостатками и достоинствами. Мы всегда принимали любую опасность без страха, относились ко всему с легкостью, но сейчас это больше, чем обычное препятствие. Твое сердце, которое до сих пор бьется ради тех, кто мечтает добиться того же, что и ты, подает сигналы. Как друг и соперник прошлых времен, я требую, призываю тебя вновь стать белым львом, но на этот раз у боковой линии», — написал Вальдес у себя в инстаграме.
Экс-голкипер "Барселоны", также вспомнил историю противостояния каталонцев с "Реалом", когда Касильяс защищал ворота мадридского клуба, и их совместную карьеру в испанской сборной, отметив вклад голкипера "Порту" в историю национального футбола.
1 мая Касильяс был госпитализирован после жалоб на боль в области сердца. Врачи диагностировали ему инфаркт, после чего вратарю была сделана операция по внедрению катетера для расширения кровеносного сосуда. После этого Касильяс заявил, что чувствует себя нормально. В ближайшее время его выпишут из больницы.
"Газета.ру"
[Ссылка]
Главные новости - Газета.Ru
http://gazeta.ru
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