Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не будет отправлен в отставку по окончании сезона.

Как утверждает Marca, и команда, и руководство сине-гранатовых поддерживают 55-летнего специалиста и не видят необходимости в его увольнении.

При этом часть болельщиков выступает за отставку испанца из-за неудачного выступления команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов - каталонцы вылетели в полуфинале после гостевого поражения от "Ливерпуля" (0:4).

Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды выигрывали чемпионат Испании.

"СЭ"
Теги: Вальверде Барселона Ла Лига
Вчера, 23:31
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