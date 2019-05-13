СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не будет отправлен в отставку по окончании сезона.Как утверждает Marca, и команда, и руководство сине-гранатовых поддерживают 55-летнего специалиста и не видят необходимости в его увольнении.При этом часть болельщиков выступает за отставку испанца из-за неудачного выступления команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов - каталонцы вылетели в полуфинале после гостевого поражения от "Ливерпуля" (0:4).Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды выигрывали чемпионат Испании.