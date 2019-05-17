Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Президент "Барселоны": Вальверде - это тот тренер, который нам нужен

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру Эрнесто Вальверде и рассказал о настрое на финал Кубка Испании с "Валенсией" после болезненного поражения "Ливерпулю" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Это тот тренер, который нам нужен. У него действует контракт, и мы им полностью довольны.

Сейчас полным ходом идет планирование на следующий сезон. Некоторые игроки уже пришли, а после финала Кубка Испании проведем еще переговоры. Футболисты должны отойти от морального упадка.

Наша главная цель - Ла Лига, затем Кубок Испании, а потом Лига чемпионов. Мы выиграли чемпионат за несколько туров до конца. Мы хотим большего. Впереди финал Кубка Испании, и мы выйдем на него после болезненного поражения. Пришло время поднять головы и найти мотивацию бороться", - цитирует Бартомеу пресс-служба клуба.
Теги: Вальверде Барселона
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