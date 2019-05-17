Президент "Барселоны": Вальверде - это тот тренер, который нам нужен

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру Эрнесто Вальверде и рассказал о настрое на финал Кубка Испании с "Валенсией" после болезненного поражения "Ливерпулю" в полуфинале Лиги чемпионов."Это тот тренер, который нам нужен. У него действует контракт, и мы им полностью довольны.Сейчас полным ходом идет планирование на следующий сезон. Некоторые игроки уже пришли, а после финала Кубка Испании проведем еще переговоры. Футболисты должны отойти от морального упадка.Наша главная цель - Ла Лига, затем Кубок Испании, а потом Лига чемпионов. Мы выиграли чемпионат за несколько туров до конца. Мы хотим большего. Впереди финал Кубка Испании, и мы выйдем на него после болезненного поражения. Пришло время поднять головы и найти мотивацию бороться", - цитирует Бартомеу пресс-служба клуба.