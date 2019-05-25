Эрнесто Вальверде: "Валенсия" отлично играет на контратаках

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от "Валенсии" (1:2) в финале Кубка Испании.

"Тренеры всегда хотят изменить ситуацию. Если бы я выбирал между поражением в финале или четвертьфинале, я выбрал бы финал. Если бы выбирал между вылетом в 1/4 или 1/2 финала Лиги чемпионов, то я выбрал бы полуфинал. "Валенсия" отлично играет на контратаках, они были очень эффективны. Мы играли на их половине и легко проникали в зоны перед их штрафной, но нам не хватало остроты, чтобы завершить наши действия", - цитирует Вальверде Marca.
Теги: Вальверде Валенсия Барселона
Сегодня, 09:02
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