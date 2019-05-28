"Барселона" не будет увольнять Вальверде

"Барселона" не будет увольнять главного тренера клуба Эренсто Вальверде.

Информацию об этом распространило испанское радио RAC 1. Они сообщали, что сине-гранатовые уволят наставника 28 или 29 мая.

Источник в "Барсе" опроверг эти слухи.

Однако, как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы все еще не определились с будущим главы команды в этом сезоне.

В сезоне-2018/19 "Барселона" заняла первое место в Ла Лиге, однако не смогла пройти в финал Лиги чемпионов.

"Газета.ру"
Теги: Вальверде Барселона Ла Лига
Сегодня, 22:16
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