Хаби Алонсо получит работу в "Реале Сосьедад"

Бывший испанский полузащитник Хаби Алонсо станет тренером команды "Реал Сосьедад", сообщает Football Espana.По информации источника, Алонсо покинет пост в мадридском "Реале", где он тренирует юношескую команду до 14 лет. Этот пост он занял 29 августа 2018 года.Алонсо получил лицензию UEFA Pro, которая позволяет ему тренировать не только молодежные команды.При этом стоит отметить, что пока не известно, какую тренерскую позицию он займет в "Сосьедаде". Примечательно, что именно в этом клубе Алонсо начал свою футбольную карьеру.