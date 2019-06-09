"Барселона" не интересуется Буффоном

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон не перейдет в "Барселону" в летнее трансферное окно.Несмотря на распространившиеся в прессе слухи о том, что итальянец ведет переговоры с чемпионом Испании, El Mundo Deportivo опровергает эту информацию. Согласно информации издания, сине-гранатовые не интересуются футболистом.Прошлый сезон 41-летний Буффон провел в "Пари Сен-Жермен", где не смог стать игроком основного состава. После завершения однолетнего контракта стороны приняли решение не продлевать соглашение.