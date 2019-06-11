Микель Оярсабаль привлек внимание главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде

Нападающий "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль может продолжить карьеру в "Барселоне", передает Diario Sport.

В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде. Сумма отступных в контракте 22-летнего испанца составляет 70 млн евро.

В прошлом сезоне Оярсабаль провел 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Оярсабаль Вальверде Реал Сосьедад Барселона
Сегодня, 11:23
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