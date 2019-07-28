Видаль пополнил ряды "Алавеса"

Алейш Видаль, выступавший за ряд видных испанских клубов, следующий сезон проведет в "Алавесе".

Информацию подтвердил приветствующий игрока пост на официальной странице клуба в социальной сети Twitter. Права на игрока принадлежат "Севилье", а за новый клуб он будет выступать на правах аренды в течение следующего года.

В составе красно-белых 29-летний футболист становился чемпионом Лиги Европы, а с "Барселоной" выигрывал Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

"Газета.ру"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Видаль Алавес
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