Видаль пополнил ряды "Алавеса"

Алейш Видаль, выступавший за ряд видных испанских клубов, следующий сезон проведет в "Алавесе".Информацию подтвердил приветствующий игрока пост на официальной странице клуба в социальной сети Twitter. Права на игрока принадлежат "Севилье", а за новый клуб он будет выступать на правах аренды в течение следующего года.В составе красно-белых 29-летний футболист становился чемпионом Лиги Европы, а с "Барселоной" выигрывал Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.