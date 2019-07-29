Генеральный директор "Валенсии" хочет покинуть клуб

Генеральный директор "Валенсии" Матеу Алемани намерен в ближайшее время покинуть занимаемую должность из-за разногласий с владельцем клуба Питером Лимом, утверждает Marca.По слухам, Лим постоянно вмешивается в работу Алемани, что не нравится последнему. При этом многие считают Матеу творцом возвращения "Валенсии" в элиту испанского футбола — два подряд финиша в топ-4 Ла Лиги после двух сезонов с финишем на 12-й позиции.29 июля состоится экстренное собрание руководителей клуба, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация и вероятный уход Алемани. Стоит отметить, что главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль является хорошим другом Алемани, потому уход последнего может повлиять на решение Марселино остаться в клубе.