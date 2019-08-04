» » Президент "Барселоны": у нас выдающийся состав, поэтому мы хотим выиграть все турниры

Президент "Барселоны": у нас выдающийся состав, поэтому мы хотим выиграть все турниры

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу поделился амбициозными планами клуба на сезон-2019/20.

"Барселона" — это самый топовый спортивный бренд в мире. У нас современный клуб, который верен своим традициям.

Перед нами стоит задача продолжить эпоху успеха нашего клуба. Мы хотим выиграть все турниры, для этого мы еще усилили наш состав, который теперь просто экстраординарный. Мы купили Гризманна, де Йонга, Нето, у нас есть молодежь, которая может выстрелить. Возглавляет нашу амбициозную команду Лионель Месси — лучший футболист в истории футбола", — цитирует Бартомеу Marca.

Sport24

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Президент "Барселоны": у нас выдающийся состав, поэтому мы хотим выиграть все турниры
Роман Шишкин: есть варианты продолжения карьеры в РПЛ и в Европе
"Марсель" проявляет интерес к Хамесу Родригесу
Представитель "Ювентуса" прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале
"Арсенал" расстался с японским нападающим Асано
Симеоне считает, что у "Реала" нет своего стиля
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": Зинченко начнет матч с первых минут
Борис Игнатьев: "Динамо" упустило шанс для победы, "Краснодар" мог победить, убивая время всеми доступными средствами 1
Биатлонист Вьюхин - о переходе Малкома в "Зенит": с небес - на землю
"Тамбов" - "Арсенал": стали известны стартовые составы 2
"Барселона" объявила о трансфере защитника "Бетиса" Фирпо
РПЛ выступила с заявлением по поводу столкновения фанатов "Зенита" и ОМОНа на "Газпром Арене" 15
"Интер" угрожает Икарди усадить его на 2 года в запас, если он не согласится на трансфер
Игрока MLS отстранили на 10 матчей за допинг
Патрис Эвра: не знаю, является ли Суарес расистом 2
Коутиньо не собирается уходить из "Барселоны"
"Эвертон" объявил о заключении пятилетнего контракта с Мойзе Кином
Диего Симеоне: когда Гризманн пришёл поговорить, я сразу почувствовал, что он уйдёт
Клопп рассказал о первой цели "Ливерпуля" в новом сезоне
Александр Медведев считает недоразумением гол в ворота "Зенита" 34
"Манчестер Юнайтед" выбрал нового капитана
Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией"
Димитар Бербатов: большую часть времени Лукаку несправедливо критикуют
Артем Дзюба: во втором тайме у "Зенита" было подавляющее преимущество 18
"Манчестер Сити" хочет подписать Иско и Аке
В МЛС установлен рекорд посещаемости - 72 548 зрителей 4
"Локомотив" может приобрести Комличенко или Джорджевича 10
"Милан" объявил о трансфере полузащитника "Эмполи" Беннасера
Сумма затрат "Реала" на переход Погба может составить 270 млн
Хёрдур Магнуссон: ЦСКА нацелен только на победу в матче с "Рубином" 1
Все новости