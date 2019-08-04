Президент "Барселоны": у нас выдающийся состав, поэтому мы хотим выиграть все турниры

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу поделился амбициозными планами клуба на сезон-2019/20."Барселона" — это самый топовый спортивный бренд в мире. У нас современный клуб, который верен своим традициям.Перед нами стоит задача продолжить эпоху успеха нашего клуба. Мы хотим выиграть все турниры, для этого мы еще усилили наш состав, который теперь просто экстраординарный. Мы купили Гризманна, де Йонга, Нето, у нас есть молодежь, которая может выстрелить. Возглавляет нашу амбициозную команду Лионель Месси — лучший футболист в истории футбола", — цитирует Бартомеу Marca.