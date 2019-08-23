"Реал" продолжает попытки заполучить нападающего "ПСЖ" Неймара. Если 27-летний бразилец окажется в Мадриде, то клуб отдаст в аренду нападающего Родригу, сообщает Marca.
Чтобы включить Неймара в заявку на сезон, "Реалу" нужно будет освободить одно место для игрока, не имеющего паспорта ЕЭС. В таком случае, 18-летний Родригу проведет ближайший сезон в другой команде на правах аренды.
Родригу перешел в "Реал" этим летом из "Сантоса". Его контракт рассчитан до 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила более 40 миллионов евро.
"СЭ"
Родригу покинет "Реал", если в клуб придет Неймар
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