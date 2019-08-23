Зинедин Зидан: Бэйл хочет остаться в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что вингер команды Гарет Бэйл намерен остаться в мадридской команде."Что изменилось, так это то, что Бэйл хочет остаться с нами. Это главное, а остальное нас не интересует. Да, было много всего сказано, в том числе и с моей стороны, однако желание игрока — главное. Мы рассчитываем на него, он важный футболист для "Реала". Бэйл это уже демонстрировал и должен продолжать показывать", — сказал Зидан на пресс-конференции.Летом ходило много слухов о возможном уходе Бэйла. Сообщалось, что он был в шаге от перехода в китайский клуб, где ему были готовы платить 1 млн евро в неделю, однако "Реал" в последний момент решил отменить сделку.