"Барселона" завершит реконструкцию стадиона "Камп Ноу" к 2024 году

"Барселона" намерена завершить реконструкцию своего домашнего стадиона "Камп Ноу" к 2024 году, сообщает Marca.Работы на арене начнутся следующим летом, сейчас ожидается утверждение окончательного плана разработки стадиона. В рамках реконструкции вместимость "Камп Ноу" будет увеличена до 105 тысяч человек. Также планируется изменить территорию вокруг стадиона.Стадион "Камп Ноу" построен в 1957 году, последний раз он реконструировался в 2008-м. Вместимость арены составляет 99?354 зрителя.