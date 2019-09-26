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Наставник "Эльче": требую защиты для всех чёрных и для себя, когда меня обзывают

Главный тренер "Эльче" Пачета поделился мнением о проблеме расовой дискриминации в футболе.

"Я — последовательный защитник образованности, уважения и выступаю против оскорблений. Я прошу, чтобы все игроки получали защиту, когда их называют неграми на футбольном поле. Но также я требую защиты и для себя, когда меня называют сукиным сыном. Я прошу одинаковую защиту для всех. Давайте защитим всех.

Болельщики имеют право критиковать, но если им не нравится шоу на футбольном поле, они не должны возвращаться на стадион. Они не должны оскорблять, раздражать или унижать других. Всё, что происходит, должно быть проанализировано и рассмотрено", - цитирует Пачету Marca.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Эльче Ла Лига
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