Себальос: я не был счастлив в "Реале"

Полузащитник "Реала" Дани Сьос, на правах аренды выступающий за "Арсенал", заявил, что не был счастлив в мадридском клубе, где у него не было регулярной игровой практики."Было очевидно, что я хотел уйти из "Реала". И у меня это получилось. Сейчас я там, где хочу быть, и очень счастлив.Я хотел уйти, играть и получать удовольствие от футбола. В предыдущие два года я этого не делал", — цитирует Сьоса Marca."Арсенал" арендовал Сьоса до лета 2020 года. Контракт 23-летнего футболиста с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2023 года.