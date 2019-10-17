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Фигу не обижают слова Роналдо о его жене

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Луиш Фигу высказался по поводу слов экс-одноклубника Роналдо о своей жене, передает AS.

Напомним, что бразилец пошутил, что тоже оставался бы все время дома, если б у него была такая же жена, как у хавбека.

"Я его хорошо знаю, и я очень люблю его. В основном же я выхожу из дома, когда моя жена спит. Я уже слышал эту шутку. Впервые Роналдо рассказал ее в раздевалке. Но я простил его, потому что он всегда шутит", — заявил Фигу.

Напомним, что бразильский полузащитник защищал цвета "сливочных" с 2000 по 2005 год. Всего на клубном уровне он сыграл 245 матчей во всех турнирах, оформив пять голов.

Он завершил карьеру в 2009 году.

"Газета.ру"


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Теги: Фигу Роналдо Реал Ла Лига
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