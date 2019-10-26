Вальверде покинет "Барселону" следующим летом

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост следующим летом. Об этом сообщает AS.Как утверждает источник, боссы сине-гранатовых не хотят продлевать соглашение с испанским специалистом. Отметим, что текущий контракт Вальверде с клубом рассчитан до лета 2020 года, однако в нем прописан пункт, позволяющий продлить сотрудничество еще на сезон.Сообщается, что на замену 55-летнему наставнику руководство каталонского клуба уже подобрало несколько кандидатов. Одним из них оказался главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который некогда выступал за него как игрок. Также "Барса" заинтересована в услугах наставника голландского ПСВ Марка ван Боммеля.Напомним, что Вальверде находится на тренерском мостике "Барселоны" уже два года. За это время под его руководством испанский клуб дважды становился чемпионом страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.