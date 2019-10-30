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После матча с "Барселоной" капитан "Вальядолида" пожаловался на календарь

Капитан "Вальядолида" Хави Мойяно пожаловался на несправедливый, с его точки зрения, график после матча 11-го тура испанской Примеры с "Барселоной", завершившийся победой каталонцев со счётом 5:1. Мойяно обратил внимание на то, что каталонский клуб получил гораздо больше времени на подготовку из-за переноса матча с "Реалом", который должен был проходить в минувшие выходные.

"Барселона" очень сильна. "Вальядолид", конечно, не на таком уровне. Но всего несколько дней назад мы играли с нашим прямым конкурентом ("Эйбаром". — Прим. "Чемпионата"), а футболисты "Барселоны" спокойно готовились к нашему поединку", — написал Мойяна в своём "инстаграме".

Матч 10-го тура Примеры "Барселона" — "Реал" был перенесён на декабрь из-за массовых беспорядков в столице Каталонии, вызванных судебными приговорами политикам, выступавшим за независимость региона.

"Чемпионат"


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Теги: Вальядолид Барселона Ла Лига
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