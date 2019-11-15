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Пике: фанаты "Барселоны" ясно дали понять, что просто побед им недостаточно

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что некоторые болельщики несправедливо относятся к команде, когда ее критикуют.

"Мы выиграли два последних розыгрыша Ла Лиги, сейчас лидируем и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Критика, которую мы получаем, чрезмерна.

Способны ли мы играть лучше? Конечно. Сезон закончится нескоро. Нет в мире команд, которые были бы менее ориентированы на результат, чем "Барселона". Просто побед недостаточно, фанаты дали ясно это понять. Мы должны играть на победу красиво. Это правда, что прямо сейчас мы играем не на том уровне, на котором должны", - цитирует Пике El Partidazo de COPE.

Sport24.ru


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Теги: Пике Барселона Ла Лига
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