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Война и мир. «Барселона» и «Реал» не забили друг другу впервые за 17 лет

Умиротворяющий исход главной футбольной войны, снесённой с намеченной даты каталонскими протестами. Игра вряд ли могла разжечь какое-то пламя, но беспорядки вокруг стадиона продолжаются.
«Камп Ноу» не превратился в политическую арену

Команды чуть подкачали, но главной итог вечера – на стадионе всё-таки состоялся футбольный матч. На «Камп Ноу» устроили грандиозный перфоманс с явным каталонским подтекстом, вывесили огромный баннер «Испания, сядь и поговори!» (хотя их изымали), а по ходу второго тайма поле забросали мячами (отсылка к резиновым шарикам полиции). Могло быть и хуже.

Увы, за пределами стадиона всё не так мирно, как внутри чаши: столкновения продолжались и во время игры, и после её окончания.

Война и мир. «Барселона» и «Реал» не забили друг другу впервые за 17 лет

Без центральных фигур

Серджи Бускетс и Лука Модрич – такие же олицетворения «Барсы» и «Реала», как Месси и Роналду, Пике и Рамос, но из-за менее заметных ролей и менее одиозных образов о них всегда говорили меньше. Сегодня обе команды обходились в полузащите без своих многолетних лидеров. И не сказать, что это пошло на пользу в первую очередь «Барсе».

«Реал» контролировал игру прессингом, но не рисковал

После 10 минут хозяйских поисков «Реал» освоился на чужом поле и принялся прессинговать «Барсу» всё выше и выше. Тер Штеген с защитниками были вынуждены пасоваться в своей вратарской, а голкипер быстро стал главной фигурой в продвижении мяча. Его рискованные передачи низом были хорошим подспорьем для хозяев, но из-за своего характера (слабо контролируемые отскоки, возможность перехватов) часто приводили к потерям.

Полевых же футболистов команда Зидана отлично разбирала. Во многом потому, что прессинг гостей был нацелен прежде всего на контроль соперника, перекрытие вариантов, провокацию ошибки соперника, но не на отбор/перехват здесь и сейчас. Потому Мадрид захватил преимущество прессингом, но не мог воплотить это в моменты. «Барса» в похожей манере по понятной причине (освобождённом от оборонительной работы Месси) играть не может.


Навесы «Реала» против гения Месси и подключений Альбы

Честно говоря, удивился 56 процентам владения мячом «Барсы» к 34-й минуты, поскольку минуты с 10-й атаковал только «Реал». Процент владения сине-гранатовые набирали перекатами у своей штрафной, долгими попытками перейти в атаку, но с 10-й по 35-ю минуту игра проходила под диктовку «Реала».

Однако для создания моментов команде Зидана либо стоило прессинговать рискованнее и пытаться отбирать мяч ближе к воротам соперника, либо придумать что-то интересное в позиционке. Гости здорово перемещали мяч с фланга на фланг, сделали кучу подач и передач в штрафную низом, активно подавали стандарты (Рамос с Вараном приходили даже на ауты Бэйла), но из всего выжали до перерыва только один опасный удар, завершившийся сэйвом Пике. Многочисленные дальние попытки тоже не несли угрозы: тер Штеген слишком хорош, а удары были напротив плохи. Но опорная зона каталонцев всё равно была ужасна и играла пусть не с огнём, но со спичками.

«Барса» в плане игровых идей была несильно впереди, но у неё были Месси и Жорди Альба. Лео отходил в глубину и двумя шикарными забросами на левого латераля создал две опасные ситуации, а ещё в одной бил сам по воротам, куда еле успел Рамос. Тогда атака выросла из потрясающего разбиения прессинга полузащитой «Барсы», отличных действий Гризманна и подачи всё того же Альбы.

Но, несмотря на меньшее количество атак и игру, которая шла явно не по плану, «Барса» в первом тайме была острее.

«Барса» не фолила без карточек, «Реал» будет скандалить из-за пенальти на Варане

Причём даже двух пенальти: в течение минуты в первом тайме Лангле в своей штрафной чуть не разрезал соотечественнику шипами ногу, а затем Ракитич уж слишком явно держал Рафаэла за футболку. Арбитр Эрнандес Эрнандес, которого комментатор Михаил Поленов упорно (и, видимо, не зря) называл Эстрадой, вместе с видеопомощниками даже разбираться в эпизодах не стали.


Неудивительно, учитывая скандал из прошлого тура, где арбитр запретил ВАРу вмешиваться и не стал смотреть эпизод с падением Пике в чужой штрафной.

Ещё более занимательной оказалась статистика фолов и жёлтых карточек: «Барса» трижды нарушила правила в первом тайме и во всех случаях поплатилась предупреждениями. Юрий Сёмин наверняка построил бы на этом целую теорию заговора. Видимо, Вальверде решил, что при таком темпе Эрнандеса его команда не доиграет встречу в полном составе: после перерыва «Барса» не фолила вообще до компенсированного времени!

Во втором тайме судейская бригада абсолютно чётко и по делу отменила гол Бэйла, а момент со столкновением Рамоса и Суареса в штрафной вообще не должен был возникать, поскольку мяч ранее попал в руку Гризманну.

Второй тайм: без цельного рисунка, команды рассчитывают на быстрый переход

По ходу второй половины встречи трудно было нарисовать какую-то усреднённую картину игры. «Реал», естественно, не мог так внимательно и высоко прессинговать весь матч, потому где-то отходил назад, а где-то не успевал это делать и получал опасную быструю атаку. Опасную, потому что у «Барсы» был Месси, спокойно уходивший от двух-трёх соперников: Мадрид играть без фолов в такой ситуации не мог, хотя Каземиро был великолепен.

«Реал» свои моменты создал также после контрнаступлений: наиболее запомнился выпад имени Вальверде, когда после его передачи Бэйл пробил мимо. 21-летний уругваец – открытие матча и сезона в целом. Парень нанёс 3 удара, играл ярко и показал, что Лука Модрич в принципе может плотнее заняться обустройством своего нового дома в Мадриде. Наверное, болельщики «Барсы» не против, если бы и однофамилец Федерико нашёл себе другое занятие.


Второй тайм получился более равным, что, пожалуй, всё равно больше устроило «Реал». Мадридцы не дали хозяевам прижать себя, угрожали в ответ, хотя даже такая «Барса» страшна дома и у букмекеров считалась явным фаворитом.

Финал Лиги чемпионов снова обойдётся без испанцев? Зато Примера точно будет интересной

Конечно, всерьёз говорить об этом в декабре – чушь, тем более что оба испанских гранда по ходу сезона прогрессируют. Но «Барселона» в большей степени разочаровала: она имела не меньше шансов забить, однако ни на одном отрезке по-настоящему не вела игру. Об уходе от легендарного стиля уж не говорю – при Вальверде это не новость.

«Реал» свой активный, но при этом осторожный план исполнил близко к идеалу и заслуженно добыл очко, не отпустив «Барсу» в таблице. Может, в этом сезоне команды и не вернут себе европейское господство, но текущая ситуация нейтрального болельщика скорее должна радовать: очень давно в Ла Лиге мы не видели настоящей борьбы за титул, когда матч «Барсы» с условным «Леганесом» реально многое значит, а не является простой выставкой талантов Месси и Суареса. Хотя сегодня немного экспонатов с таких выставок совсем не помешали бы.

Чемпионат Испании

10 тур

"Барселона" - "Реал" - 0:0


"Барселона": тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 80), Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80).

Предупреждения: Ракитич, 21, Суарес, 40, Лангле, 45, Каземиро, 66, Бэйл, 70, Иско, 76, Рамос, 78, Карвахаль, 90+1.

Фото: twitter.com/FCBarcelona, REUTERS/Enrique Calvo, realmadrid.com


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Теги: Барселона Реал Вальверде Зидан Месси Альба
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