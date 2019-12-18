Кто станет чемпионом?

"Барселона" "Реал"





Война и мир. «Барселона» и «Реал» не забили друг другу впервые за 17 лет

Умиротворяющий исход главной футбольной войны, снесённой с намеченной даты каталонскими протестами. Игра вряд ли могла разжечь какое-то пламя, но беспорядки вокруг стадиона продолжаются.