Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поделился впечатлениями от матча 18-го тура Ла Лиги с "Вальядолидом" (1:1) и подвел итоги года.
"Это был ужасный матч для обеих команд. Было тяжело из-за погоды, было холодно. Соперник силен дома. Мы хотели одержать победу и до последней минуты старались забить гол.
Хорошие команды должны приспосабливаться к условиям на поле. Я бы не сказал, что мы показали плохую игру, но нам есть, что улучшать.
Это был невероятный и незабываемый год, и теперь в наших руках, чтобы следующий год сложился еще лучше. У нас великолепная команда, которая способна добиться больших успехов. Мы одна большая семья, и каждый, кто выходит на поле, старается внести свой вклад. Надеемся, мы сможем порадовать болельщиков, потому что они это заслужили.
Я очень хотел вернуться на поле. Когда не играешь из-за травмы, страдаешь еще больше, так как ничем не можешь помочь команде. Надеюсь, я продолжу приносить пользу команде", — цитирует Черышева пресс-служба клуба.
Sport24.ru
Денис Черышев: это был невероятный и незабываемый год. Но "Валенсии" есть, что улучшать
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