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"Реал" отказался от идеи приобретения Погба

Мадридский "Реал" не будет приобретать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации издания, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан был лично заинтересован в переходе Погба и настаивал на нем, однако в руководстве клуба посоветовали специалисту обратить внимание на прогресс 21-летнего Федерико Вальверде.

Отмечается, что боссы "королевского клуба" также посчитали слишком высокой потенциальную сумму трансфера француза, которая могла достигнуть €150 млн.

"Газета"


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Теги: Погба Реал Манчестер Юнайтед АПЛ Ла Лига
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