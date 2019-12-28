"Реал" отказался от идеи приобретения Погба

Мадридский "Реал" не будет приобретать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщает AS.По информации издания, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан был лично заинтересован в переходе Погба и настаивал на нем, однако в руководстве клуба посоветовали специалисту обратить внимание на прогресс 21-летнего Федерико Вальверде.Отмечается, что боссы "королевского клуба" также посчитали слишком высокой потенциальную сумму трансфера француза, которая могла достигнуть €150 млн.