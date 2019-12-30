Фекир сравнил себя с Месси

Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир считает, что его игра похожа на стиль форварда "Барселоны" Лионеля Месси. При этом француз признает, что уровень игры аргентинца значительно выше."У нас с Месси похожие стили игры, но давайте не будем сходить с ума — я не так хорош, как он. Я похож на него в некоторых аспектах. Месси — это тот игрок, за которым люди хотят смотреть. Это тот тип игроков, который заставляет людей любить футбол", — цитирует Фекира Telefoot.В нынешнем сезоне Фекир провел 15 матчей в Ла Лиге, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "Бетисом" рассчитан до лета 2023 года.