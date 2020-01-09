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Директор "Барселоны": отставка Вальверде? К тренеру есть полное доверие

Директор "Барселоны" Гильермо Амор подвел итоги полуфинального матча Суперкубка Испании с "Атлетико" (2:3).

"Такие вещи могут произойти в футболе, особенно с сильными командами. То, что, по вашему мнению выиграно, вы можете потерять.

Мне понравилась первая половина, мы доминировали. Два гола были отменены, это значит, что мы были очень хороши. Никто не думал, что "Атлетико" собирается выиграть игру, но мы пропустили в конце. Результат мог быть 3:1, 4:1, они были вне игры, казалось, что мы все контролируем.

Отставка Вальверде? В этом нет ничего такого, о чем вы говорите. К тренеру есть полное доверие", — цитирует директора "Барселоны" Marca.

В финале "Атлетико" сыграет против "Реала", который накануне обыграл "Валенсию" (3:1). Матч состоится 12 января.

Sport24


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Теги: Вальверде Барселона Ла Лига
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